Le NRJ Music Tour fait étape à Lyon

Bigflo & Ali, Louane, Léa Paci, Alonzo, Jax Jones, Tom Walker, Therapy Taxi, Basada, Madame Monsieur et Marwa Loud participeront à ce nouveau NRJ Music Tour. NRJ Lyon ((103.0) proposera une émission spéciale NRJ en direct et en public, de 12h à 17h, et s’installera au Ninkasi Gerland (267 Rue Marcel Mérieux) avec les artistes du concert. Pour cette émission spéciale, animée par Lionel, ils offriront aux Lyonnais présents les toutes dernières places. Comme d'habitude, en tweetant sa ville et le nom de "sa star NRJ préférée" avec le hashtag #NMTLyon, un auditeur, tiré au sort, aura la chance de monter sur scène pour présenter l'artiste de son choix. Ce concert sera entièrement partagé sur nrj.fr t NRJ Play qui proposeront, sur leur site, les images backstage des artistes et du concert.