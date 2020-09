Le MAG 125 - Radio en Île-de-France : bouchons sur le périph’ ; plus fluide ailleurs !

LLPR - Aujourd’hui, à Paris et en Île-de-France, quelles sont les capacités de développement de la FM ?

AS - Les fréquences sont complètement saturées sur Paris. Le CSA essaye régulièrement de dénicher des fréquences qui pourraient être disponibles, mais c’est extrêmement difficile, à tel point que 11 radios A sont en partage de fréquence, comme l’historique Aligre FM avec Cause Commune, Radio Notre Dame avec Fréquence Protestante… En catégorie B, quatre radios juives se partagent la même fréquence. Le paysage est tellement saturé que même les autorisations temporaires restent exceptionnelles et très difficiles à accorder.



LLPR - Travaillez-vous actuellement sur de nouveaux appels à candidatures ?

AS - En FM, non. En DAB+, il vient d’y avoir un appel et 71 nouvelles autorisations ont été accordées sur la zone élargie de Paris (l’Île-de-France, hors Paris intra-muros, NDRL). Si tout va bien, le développement doit se faire au premier trimestre 2021. Toutefois, il pourrait y avoir un léger retard à cause du confinement qui a perturbé le déploiement général.



LLPR - Quel bilan en faites-vous à ce stade du déploiement ?

AS - Il y a des radios qui se sont lancées avec beaucoup d’enthousiasme, alors même que le modèle économique est extrêmement difficile. Un certain nombre de services ont démarré avant de renoncer. Mais le mouvement est lancé et offrira de nouveaux services aux auditeurs tout en permettant à de nouvelles radios de se développer alors qu’elles n’ont pas de fréquence en FM.