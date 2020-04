Le MAG 121 - Quatre bons réflexes commerciaux en période de crise

L'anticipation vous permettra de sortir plus vite de la crise, qui s'affaiblira progressivement, espérons-le, dans quatre à six semaines. Quels seront les besoins des annonceurs à ce moment ? Comment pourront-ils communiquer sans trésorerie ou dans l'attente d'aides gouvernementales ? Quels supports seront les plus adaptés ? Pour générer des ventes, du trafic à très court terme, rien ne semble plus pertinent que la radio et les réseaux sociaux ! Il est probable que de nombreux annonceurs démunis se tournent vers la publicité Facebook ou vers des groupes locaux d'entraide, d'annonces gratuites. D'où l'intérêt d'alimenter sans attendre des publications, des groupes de discussion sur les réseaux sociaux de la station et de publier des conseils marketing sur votre page LinkedIn. Préparez des offres de relances à des conditions exceptionnelles. Pour les commerces en grande difficulté, trouvez des sponsors, des partenaires, sollicitez des dons, des aides institutionnelles afin d'offrir des campagnes gratuites aux plus fragiles.

Si la grande majorité des commerçants se retrouvent en très grande difficulté, certains secteurs connaissent des pics d'activité sans précédent, notamment dans l'alimentation. Les drives sont pris d'assaut. Les entreprises qui peuvent recevoir des commandes en ligne et assurer les livraisons voient leurs ventes exploser. La vente de lingerie en ligne connaît une augmentation de +35% depuis les premiers jours du confinement (source ContentSquare). Ces entreprises qui travaillent en ligne bénéficieront durablement des changements de comportement des consommateurs, car de nouveaux réflexes seront créés.

Certaines entreprises doivent informer les consommateurs sur leurs horaires, les conditions de livraison, les dispositions mises en place pour assurer la sécurité… Observez que malgré les annulations massives, des spots nationaux continuent d'alimenter les écrans de toutes les radios commerciales.