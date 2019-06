Le MAG 112 - La Maroc a aussi son Salon de la Radio

"Les investissements en équipements sont conséquents, secteurs public et privé confondus"

Comme expliqué précédemment, les équipes techniques assistent aux formations et rencontrent les fabricants/éditeurs. Mais c’est aussi pour eux l’occasion d’échanger avec leurs confrères de manière plus posée et décontractée, enrichissant ainsi les expériences.Par ailleurs, nous organisons depuis 3 années des ateliers dédiés aux équipes commerciales et marketing des médias audiovisuels. Ces ateliers sont animés par des professionnels en matière de techniques de diversification des revenus des radios et TV. Le marché marocain étant relativement jeune, ces outils sont d’une utilité certaine aux opérateurs locaux.Toute personne ayant un intérêt direct avec le monde de la radio et de la télévision. Il s’agit d’un salon professionnel dont la thématique centrale s’articule autour de la radio et la TV : les moyens techniques, le développement de contenu, la commercialisation des contenus et l’ouverture sur le digital.L’ouverture de l’audiovisuel à l’initiative privée en est encore à ses débuts. Le peu d’opérateurs autorisés existants ont démarré leurs activités entre 2006 et 2010, mais tous ces opérateurs rayonnent aujourd’hui sur le plan national avec un réseau de couverture assez étendu. Le travail accompli en moins de 15 ans est gigantesque. Évidemment, il reste encore beaucoup à accomplir et l’irruption des smartphones chez les plus jeunes impose une transformation des modes de consommation de ces deux médias. Les investissements en équipements sont conséquents, secteurs public et privé confondus, le marché publicitaire est lui un peu moins dynamique du fait justement de sa reconfiguration par l’avènement de ces nouveaux médias.Les derniers événements politiques de la région n’ont malheureusement pas épargné le secteur audiovisuel au Maghreb. La Tunisie traverse une réelle crise économique, l’Algérie est en phase de renouvellement de ses institutions de gouvernance, la Libye vit un chaos sans précédent. Seuls le Maroc et la Mauritanie arrivent à tirer leur épingle du jeu. Cela influe évidemment sur l’activité des radios et TV installées dans ces pays. Je reste intimement persuadé que cette situation n’est que passagère et que le secteur audiovisuel entamera sa restructuration assez rapidement dans tous ces pays. C’est un élément nécessaire au développement.