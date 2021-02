Le Kit de la Fête de la radio disponible pour tous

Par ailleurs, le site internet Fête de la Radio est d’ores et déjà accessible ( ICI ), uniquement aux professionnels via un formulaire de contact afin qu'ils y intègrent leurs contenus. Un tutoriel est également disponible ( ICI ) pour les accompagner dans cette démarche. Ils peuvent également contacter Philippe Chapot aux Éditions HF pour obtenir des réponses aux problématiques techniques.Ce kit est donc destiné aux professionnels de la radio, ainsi qu’à leurs partenaires et sponsors afin de leur permettre de rechercher des financements et, ainsi, concrétiser leurs futures opérations (concerts, journées portes ouvertes, tables rondes, bus itinérant…).Le coup d'envoi de la campagne de promotion auprès du grand public est prévue le mercredi 31 mars, deux mois avant l'événement...