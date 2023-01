"Le Jeu des 1000 euros" parcourt la France

"Le jeu des 1000 euros" s'installera à Valleiry en Haute-Savoie le mercredi 31 janvier 2023 à 17h (pour les adultes) et 18h30 (pour les Jeunes et les adultes). les émissions seront ensuite diffusées sur France Inter du lundi 13 au vendredi 17 février 2023 à 12h45.

Le célèbre jeu de France Inter fera aussi étape pour des sélections et des enregistrements au Théâtre municipal de Dole, le jeudi 2 février pour des diffusions du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2023 à 12h45. Enfin, notons aussi une étape à Val-Revermont dans l’Ain, le mercredi 1er février pour des diffusions du lundi 20 au vendredi 24 février 2023 à 12h45...