Le Groupe MontBlanc Médias lance son "ParcouRSE"

Ce programme d’inspiration et de communication sur un an, a pour mission de valoriser et d’accélérer la démarche RSE des entreprises en interne comme en externe, avec l’ambition collective de contribuer à la décarbonation et de s’inscrire pour elles comme des "marques employeur inspirantes et engagées". Parce que le Groupe MontBlanc Médias a lui-même initié son chemin vers la transition écologique, il est en mesure de partager son expérience à l’échelle des entreprises, pour réconcilier climat et emploi. L’engagement collectif est clé pour opérer une bascule, au service de l’attractivité du territoire alpin.