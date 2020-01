Le Grand Prix Radio de la webradio remis à Skyrock PLM

Le groupe Skyrock, en partenariat avec le ministère des Armées, a lancé le 14 juillet 2019, "Skyrock Pour Les Militaires" (Skyrock PLM), une nouvelle station à destination des militaires et écoutable par tous. Skyrock PLM est une radio numérique disponible sur l’application mobile Skyrock où elle rejoint les 10 autres mobiradios. Avec plus de 6 millions de sessions d’écoutes en 6 mois d’antenne Skyrock PLM a développé, au sein de l’écosystème Skyrock, une radio digitale unique. "Nous sommes libres nous venons des radios libres ce sont nos racines c'est aussi notre horizon Cette liberté il faut toujours la défendre. Et qui défend notre liberté E h bien ce sont les soldats, les marins, les aviateurs… C’est pourquoi, dans cet e sprit de liberté qui nous anime, nous avons voulu faire ce tte radio avec eux" a déclaré Pierre Bellanger, président fondateur de Skyrock.