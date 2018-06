Le GiPIM adresse une lettre ouverte à Radio France

Et face à une tendance qui consiste à se concentrer sur "un petit nombre d’artistes au mépris du cahier des charges de Radio France, face à l’obsession d’une réduction des coûts dont le live fait chaque année un peu plus les frais, nous pensons qu’il est urgent et important que toute la filière se mobilise". Pour me GiPIM : "À l’heure où les antennes commerciales prennent conscience d’une crise (révolution numérique, audience et revenus en baisse) qui les incite à réduire encore toute prise de risque en faveur de la pluralité, au moment où les radios associatives se heurtent à des problématiques de ressources remettant en cause jusqu’à leur propre survie, il nous semble essentiel que le Service Public montre l’exemple et remplisse pleinement ses missions".