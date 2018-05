Le Festival de Cannes a aussi lancé "Radio Festival"

Espace d’analyse, laboratoire d’idées à même de rassembler le public le plus large, Radio Festival , c’est une grille d’émissions quotidiennes proposant débats, rencontres et interviews, actualités et coulisses de la Sélection Officielle, fiction sonore de la Croisette.Radio Festival, c’est aussi une programmation musicale en lien avec le cinéma qui fait la part belle aux musiques de films des sélections passées et aux B.O. de films méconnus, rares et indépendants. Cette radio en flux continu 24h sur 24, en langue française (avec des entretiens traduits simultanément en anglais) propose en nouveauté une émission quotidienne en langue anglaise, résumant l’actualité du Festival, diffusée en soirée.