Le Digital Radio Day à suivre en direct sur ConnectOnAir

Neuf rendez-vous, au pas de charge, entre 09h et 13h à suivre en live vidéo. Cet événement, avec le soutien de RCS et de TargetSpot, aura lieu exclusivement en ligne. Il débutera par un focus sur 09.00-09.30 La transition numérique du média radio (de 09h à 09h30) avec Francis Goffin (Président de maRadio.be), Bénédicte Linard (Ministre des Médias en Belgique) et Karim Ibourki (Président du CSA). S'enchaîneront ensuite huite utre rendez-vous tout aussi passionnants les uns que les autres...

Le développement des couvertures DAB+ en FWB (de 09h30 à 10h) avec la participation de Jean Vanbraekel (Directeur des Opérations et Distributions, RTBF), Mustafa Bagci (RNI+), David Giuliana (EMU BW Ouest Asbl), Christine Declerq (Hainaut Ouest DAB+ Asbl), Laurent Dofny (SFN Mons/Charleroi/La Louvière Asbl), Philippe Sala (Président de RadioZ) et Fred Cools (Président de la Craxx).