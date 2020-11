Le DAB+ fête sa première année de diffusion en Belgique

Près d'un francophone sur cinq déclare écouter la radio sur une plateforme DAB+ (récepteur classique ou autoradio) moins d’une fois par mois ou plus : l’étude CIM/RAM sur l'écoute de la radio indique un taux de pénétration du DAB+ de 18,8 % au premier semestre 2020. Le nombre de récepteurs radio disponibles à la vente compatibles DAB+ est en nette progression : au 1er semestre 2020, 40% des récepteurs radio proposés à la vente sont désormais compatibles DAB+ contre 30% au 2ème semestre 2019 et 25% au 1er semestre 2019 (source : Gfk pour le compte du WorldDAB).

Au 1er semestre 2020, le total des autoradios DAB+ disponibles dans les véhicules neufs est de 92% : 59% des voitures neuves sont équipées de façon standard d'une autoradio compatible DAB+ contre 42% sur la même période en 2019 - et 33% équipées en option d'une autoradio DAB+ contre 47% sur la même période en 2019 (source : Jato pour le compte du WorldDAB). En 2021, une directive européenne impose que 100% des véhicules neufs ou loués dans chaque Etats membres soient compatibles DAB+.



En Fédération Wallonie-Bruxelles, 24 sites d’émissions sont actuellement en service et permettent au DAB+ de couvrir 92% du territoire et 98% de sa population. La prochaine étape est prévue en 2021 : elle verra l'ajout de nouveaux sites d'émission et apportera une densification encore plus forte de la couverture DAB+.