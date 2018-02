Le DAB+ en France : ce sera "vite et viable" selon le CSA

Le DAB+ devient de plus en plus une réalité en France. Olivier Schrameck l'a clairement rappelé lors du Salon de la Radio : "le nouveau dispositif mis au point privilégie, pour le confort des utilisateurs, les grands axes routiers de communication et, pour l’équilibre économique durable des exploitations, des allotissements denses. Dès lors, pourra être renforcé un mode complémentaire de diffusion voulu par le législateur et souhaité par beaucoup d’émetteurs potentiels, alors que sa crédibilité avait été fortement entamée par tant d’analyses sévères, de retards et d’atermoiements et par des expériences jusque-là inégalement satisfaisantes. C’est ainsi que, le 20 décembre dernier, le Conseil a décidé du lancement d’appels multirégionaux en 2018 et 2019, ce qui permettra d’atteindre plus rapidement le seuil de 20% de couverture de la métropole déclenchant l’obligation d’équipement de tous les récepteurs".