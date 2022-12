Le Conseil d’administration de Radio France approuve le budget 2023

Le budget 2023 permettra de poursuivre les développements stratégiques engagés, en particulier de soutenir les projets éditoriaux des antennes. À ce titre les moyens alloués à l’éditorial sont préservés (84% des moyens, au-delà de l’objectif du COM), pour poursuivre la politique en termes de qualité, en même temps que la recherche de diversité et d’innovation dans les contenus, favorisant la conquête de nouveaux publics et l’adaptation à l’évolution de leurs usages (par exemple plus 3 000 épisodes de podcasts natifs depuis 2018, plus de 850 épisodes dans la nouvelle offre jeunesse et 750 nouveaux épisodes prévus en 2023).

Le budget 2023 permettra de poursuivre l’accessibilité du travail des formations musicales de Radio France qui permettent chaque année à davantage de Français d’accéder au patrimoine musical : concerts à la Maison de la Radio et de la Musique avec un taux de fréquentation des salles (90% depuis le début de la saison) permettant une prévision de recettes de billetterie supérieure à 4 M€ ; tournées dans toute la France (11 dates sur la saison 22-23 et 13 dates prévues en 23-24) ; tournées internationales (14 concerts prévus en 2023).