Le C.A. de Radio France approuve un budget 2021

Pour mener à bien ces priorités stratégiques dans le respect de l’équilibre financier et en prenant en compte un environnement fortement dégradé, Radio France a construit son budget en tenant de la maîtrise de la masse salariale qui représente près de 60% des charges d’exploitation, à 400 M€. L’année 2021 est la 1ère année de mise en œuvre de l’accord Emploi 2022 intégrant des départs volontaires ainsi que la création de postes sur des compétences numériques et techniques et l’intégration en CDI de salariés en CDD-U et CDD actuellement.

Ensuite, grâce à une politique d’investissement stable, pour servir les priorités stratégiques de l’entreprise. Notamment, outre la poursuite du chantier de réhabilitation, Radio France consacrera 23,2 M€ à la modernisation des outils de production (studios d’enregistrement des antennes, cabines de production et de post-production, infrastructures, production à distance, etc.) et de ses systèmes d’information.