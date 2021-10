Le BBC World Service a publié son rapport de performance

Cela comprend le lancement de 12 nouveaux services linguistiques (six en Afrique, quatre en Inde et des services coréens et serbes), ainsi qu'une programmation télévisée dédiée à l'Afrique, et une expertise améliorée en matière de collecte d'informations dans le monde, y compris en Russie, au Moyen-Orient et dans un monde renforcé. Service de l'offre éditoriale en anglais. Le financement a également permis l'expansion des bureaux à Delhi et à Nairobi (maintenant les deuxième et troisième plus grands) et la BBC compte désormais plus de 75 bureaux d'information et correspondants dans plus d'endroits que tout autre média d'information mondial à travers le monde. Cette portée mondiale accrue place la BBC sur la bonne voie pour atteindre l'ambition d'atteindre un demi-milliard de personnes dans le monde d'ici le centenaire de la BBC en 2022.