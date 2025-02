Le 51e Prix du Livre Inter dévoile son jury et son calendrier

Depuis 1975, ce prix s’impose comme un repère du paysage littéraire français grâce à son mode de sélection singulier. Chaque année, 24 jurés, lecteurs de tous horizons, sont choisis pour élire un ouvrage parmi une sélection de dix titres. Ce jury populaire, renouvelé à chaque édition, incarne l’essence même du Prix du Livre Inter : une littérature ouverte à tous, où seul l’amour des mots et des histoires guide les débats.

À quelques semaines du lancement officiel des sélections, les candidatures sont ouvertes à celles et ceux qui souhaitent prendre part aux délibérations. Une occasion unique de partager un moment privilégié avec d’autres passionnés et de contribuer à une aventure littéraire marquante.