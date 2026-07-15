Le 216e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo vient de paraître

À l'occasion d'un entretien, Charles-Emmanuel Bon, président de l'association Ensemble pour le DAB+, revient sur les prochains défis de la radio numérique terrestre. Si le déploiement technique progresse rapidement, il estime que la priorité est désormais d'informer les Français sur la disponibilité du DAB+ et de renforcer l'engagement des pouvoirs publics en faveur de la radio hertzienne, notamment dans les véhicules.

"Au fur et à mesure que nous déployons le DAB+, nous couvrons de plus en plus de personnes et nous devons les informer de leur capacité à bénéficier du DAB+". Un éclairage sur les enjeux qui accompagneront la généralisation du DAB+ au cours des prochains mois.

