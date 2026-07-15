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Mercredi 15 Juillet 2026 - 07:45

Le 216e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo vient de paraître


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Le 216e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo met à l'honneur deux enjeux majeurs du secteur. Le déploiement du DAB+ franchit un nouveau cap avec une couverture qui dépassera 80% de la population d'ici fin 2026. À découvrir également, la stratégie estivale de Delta FM, qui renforce son offre radio et numérique pour fidéliser ses auditeurs tout au long de l'année.


Le 216e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo vient de paraître

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À l'occasion d'un entretien, Charles-Emmanuel Bon, président de l'association Ensemble pour le DAB+, revient sur les prochains défis de la radio numérique terrestre. Si le déploiement technique progresse rapidement, il estime que la priorité est désormais d'informer les Français sur la disponibilité du DAB+ et de renforcer l'engagement des pouvoirs publics en faveur de la radio hertzienne, notamment dans les véhicules.
"Au fur et à mesure que nous déployons le DAB+, nous couvrons de plus en plus de personnes et nous devons les informer de leur capacité à bénéficier du DAB+". Un éclairage sur les enjeux qui accompagneront la généralisation du DAB+ au cours des prochains mois.


Autre temps fort de cette édition, l'interview de Gilles Sénicourt, directeur général de Delta FM, qui détaille la stratégie estivale de la station. Maintien de l'information locale, renforcement des services, lancement de la webradio Delta Summer, évolution de l'application et développement de l'offre numérique composent une programmation pensée pour fidéliser les auditeurs tout au long de l'année.
"Un auditeur qui nous découvre en juillet, à la faveur d'un rythme de vie différent, a toutes les chances d'être encore avec nous la saison suivante." Une approche qui met en avant le rôle de la proximité et de l'audio digital dans la stratégie de développement d'une radio locale.

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Le numéro 216 de La Lettre Pro de la Radio L'Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d'un accès total et illimité à nos contenus, c'est par : chaque semaine, une cinquantaine d'exclusivités sont proposées sur le site.



Tags : Charles-Emmanuel Bon, DAB, DAB+, Delta FM, diffusion, Ensemble pour le DAB+, été, FM, Gilles Sénicourt, grille d'été, proximité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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