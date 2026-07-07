Le 215e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître

Cette édition propose également L'INSIGHT de juin 2026 by La Lettre Pro de la Radio. Réalisé à partir de 227 articles analysés pour 259 680 vues, ce rendez-vous mensuel met en perspective les évolutions qui façonnent le secteur. En juin, la radio confirme sa résilience avec une position de numéro un en voiture dans sept pays et 53 % du volume d'écoute selon Global Audio. Le podcast poursuit son développement sur les téléviseurs connectés et les plateformes vidéo, tandis que plusieurs opérateurs publics européens, notamment la SSR, la BBC et la RTBF, engagent des restructurations profondes. L'analyse s'interroge également sur l'évolution des usages dans les véhicules connectés : "Dans la voiture connectée, qui décidera demain de la visibilité des radios ? Le tableau de bord digital devient le nouveau champ de bataille".