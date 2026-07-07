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Mardi 7 Juillet 2026 - 07:50

Le 215e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître


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Ce nouveau numéro de La Lettre Pro L’Hebdo met à l'honneur deux sujets qui illustrent les mutations de la radio et de l'audio digital. D'un côté, le parcours de Clara Fontana, récemment nommée responsable commerciale de NRJ Nouméa, qui accompagne les entreprises dans un contexte économique toujours fragile en Nouvelle-Calédonie. De l'autre, L'INSIGHT de juin 2026, qui dresse un panorama des grandes tendances internationales de la radio et de l'audio à partir de l'analyse de 227 articles ayant généré 259 680 vues.



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En radio, les voix ne sont pas les seules à faire la différence. Le développement des revenus repose aussi sur les équipes commerciales qui accompagnent les annonceurs au quotidien. Chaque mois, La Lettre Pro de la Radio met en lumière ces professionnels de la publicité locale qui contribuent au dynamisme du média.
Rencontre avec Clara Fontana, récemment nommée responsable commerciale de NRJ Nouméa, alors que les entreprises calédoniennes évoluent toujours dans un environnement économique sous tension. Elle partage sa vision des relais de croissance de la radio en affirmant : "En Nouvelle-Calédonie, les principaux leviers de croissance seront le développement des podcasts, la monétisation du site internet de la radio et la création d’offres digitales complémentaires à la radio".

L'INSIGHT de juin décrypte les grandes tendances du secteur

Cette édition propose également L'INSIGHT de juin 2026 by La Lettre Pro de la Radio. Réalisé à partir de 227 articles analysés pour 259 680 vues, ce rendez-vous mensuel met en perspective les évolutions qui façonnent le secteur. En juin, la radio confirme sa résilience avec une position de numéro un en voiture dans sept pays et 53 % du volume d'écoute selon Global Audio. Le podcast poursuit son développement sur les téléviseurs connectés et les plateformes vidéo, tandis que plusieurs opérateurs publics européens, notamment la SSR, la BBC et la RTBF, engagent des restructurations profondes. L'analyse s'interroge également sur l'évolution des usages dans les véhicules connectés : "Dans la voiture connectée, qui décidera demain de la visibilité des radios ? Le tableau de bord digital devient le nouveau champ de bataille".

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Tags : Clara Fontana, commercialisation, La Lettre Pro de la Radio, NRJ Nouméa



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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