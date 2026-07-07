Clara Fontana : partenaire de confiance des entreprises sous tension en Nouvelle-Calédonie €

Promue responsable commerciale de NRJ Nouméa, Clara Fontana accompagne les entreprises dans un contexte économique encore difficile. Son objectif : bâtir une relation de confiance et proposer des stratégies de communication adaptées.
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