La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

Clara Fontana : partenaire de confiance des entreprises sous tension en Nouvelle-Calédonie €



Promue responsable commerciale de NRJ Nouméa, Clara Fontana accompagne les entreprises dans un contexte économique encore difficile. Son objectif : bâtir une relation de confiance et proposer des stratégies de communication adaptées.
Promue responsable commerciale de NRJ Nouméa, Clara Fontana accompagne les entreprises dans un contexte économique encore difficile. Son objectif : bâtir une relation de confiance et proposer des stratégies de communication adaptées.
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
Clara Fontana : partenaire de confiance des entreprises sous tension en Nouvelle-Calédonie
Clara Fontana : partenaire de confiance des entreprises sous tension en Nouvelle-Calédonie
Rédigé le Mardi 7 Juillet 2026

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication