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Mardi 9 Juin 2026 - 07:40

Le 211e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître


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Ce nouveau numéro de La Lettre Pro L’Hebdo met en lumière deux sujets majeurs pour l’avenir du média. D’un côté, la stratégie de transformation engagée par la radio commerciale australienne pour accompagner l’essor de l’audio numérique, des podcasts et de l’intelligence artificielle. De l’autre, les constats et les interrogations soulevés lors des Assises de la radio organisées par l’Arcom autour de la situation économique du secteur et de ses perspectives d’évolution.


Le 211e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître

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Lizzie Young, directrice générale de Commercial Radio & Audio (CRA), détaille la stratégie "Audio Everywhere" mise en œuvre par la radio commerciale australienne. Dans un environnement médiatique marqué par la fragmentation des usages, le secteur enregistre un record de 12.8 millions d’auditeurs hebdomadaires. Elle revient sur le développement de l’audio digital, la progression des podcasts, les attentes des annonceurs ainsi que sur les nouvelles règles encadrant l’utilisation de l’IA... "Nous poursuivons notre transformation numérique afin de simplifier l’accès à l’audio, tant pour les consommateurs que pour les annonceurs". Une analyse qui éclaire les évolutions engagées par les opérateurs audio pour adapter leurs offres aux nouveaux comportements d’écoute.

Autre sujet majeur de cette édition, les Assises de la radio organisées le 2 juin 2026 par l’Arcom. Réunissant régulateurs, parlementaires, représentants des radios publiques, privées et associatives, experts européens ainsi que le Secrétariat général de la Défense et de la sécurité nationale, cette rencontre a dressé un état des lieux sans détour du média radio. Si la radio conserve une place importante dans les usages quotidiens, les enjeux économiques restent préoccupants. "Sur le plan économique, la tendance est encore plus sévère : entre 2005 et 2013, la radio aura perdu un tiers de ses recettes publicitaires en valeur absolue, dans un marché global en croissance de 60 %". Une réflexion collective qui interroge les capacités d’adaptation du média face aux mutations de la consommation audio et de la publicité.

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Tags : Arcom, Assises de la radio, Australie, CRA, Lizzie Young



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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