Le 211e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître

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Ce 2 juin, la radio au cœur des débats des Assises organisées par l’Arcom
Lizzie Young, directrice générale de Commercial Radio & Audio (CRA), détaille la stratégie "Audio Everywhere" mise en œuvre par la radio commerciale australienne. Dans un environnement médiatique marqué par la fragmentation des usages, le secteur enregistre un record de 12.8 millions d’auditeurs hebdomadaires. Elle revient sur le développement de l’audio digital, la progression des podcasts, les attentes des annonceurs ainsi que sur les nouvelles règles encadrant l’utilisation de l’IA... "Nous poursuivons notre transformation numérique afin de simplifier l’accès à l’audio, tant pour les consommateurs que pour les annonceurs". Une analyse qui éclaire les évolutions engagées par les opérateurs audio pour adapter leurs offres aux nouveaux comportements d’écoute.
Autre sujet majeur de cette édition, les Assises de la radio organisées le 2 juin 2026 par l’Arcom. Réunissant régulateurs, parlementaires, représentants des radios publiques, privées et associatives, experts européens ainsi que le Secrétariat général de la Défense et de la sécurité nationale, cette rencontre a dressé un état des lieux sans détour du média radio. Si la radio conserve une place importante dans les usages quotidiens, les enjeux économiques restent préoccupants. "Sur le plan économique, la tendance est encore plus sévère : entre 2005 et 2013, la radio aura perdu un tiers de ses recettes publicitaires en valeur absolue, dans un marché global en croissance de 60 %". Une réflexion collective qui interroge les capacités d’adaptation du média face aux mutations de la consommation audio et de la publicité.
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