Lawo fournit l'infrastructure tout IP à CBC/Radio-Canada

Les 39 000 m² abriteront des studios de production pour l'information, la télévision et la post-production, des dizaines de studios, des salles de contrôle, des postes de montage et d'infographie ainsi que des salles de mixage audio. Son immense salle de contrôle et de diffusion Master Control and Playout Room est conçue pour accueillir 40 chaînes de télévision, 40 chaînes Web et 160 chaînes de radio.

Le système de contrôle de diffusion VSM IP de Lawo assurera le contrôle et la gestion de cette infrastructure de diffusion. Avec plus de 3 000 connexions d'appareils simultanées et environ 100 000 chemins de signaux gérés, ce lieu offrira flexibilité et évolutivité.