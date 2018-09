Laurent Guimier à La Lettre Pro : les meilleurs moments en vidéo

Retrouvez le magazine n°104, en version électronique ou papier ainsi que sur l’application Le Kiosque Radio. Abonnez-vous dès maintenant à partir de 9,90 € / mois sans engagement !

"Je pense que l’audience va revenir. Dans le temps, il faut un projet clair. Ensuite l’audience et le chiffre d’affaires reviendront. Le temps, nous l’aurons, car le projet est bon." Laurent Guimier, la patron de la relance d'Europe 1 a accordé une longue interview à La Lettre Pro de la Radio, dont nous publions les meilleurs extraits en vidéo, réalisée par Broadcast Asssociés à retrouver également en streaming sur la nouvelle plateforme streaming vidéo gratuite Connect On Air Sur Arnaud Lagardère, Laurent Guimier estime qu’il est "très impliqué dans la marche de l’entreprise. Nous échangeons quotidiennement. Nous sommes dans un fonctionnement qui nous permet d’agir vite". Il revient également sur le retard pris par le déménagement vers le 15e arrondissement de Paris. N’oubliant pas les musicales, Virgin Radio et RFM, il esquisse une nouvelle stratégie de synergie avec Europe 1, notamment sur la musique.