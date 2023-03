Lancement de la 4e édition du Prix Littéraire Europe 1 - GMF

Le jury co-présidé par Constance Benqué (Présidente de Lagardère News) et Thierry Derez (Président de GMF et Directeur Général du Groupe Covéa), réunira 16 personnalités de GMF, d'Europe 1 - dont les journalistes Céline Géraud et Frédéric Taddeï, aux côtés de personnalités issues du monde des Lettres et de la Haute Fonction Publique ainsi que 2 auditeurs de la station. Leurs délibérations auront lieu le 15 mai 2023 pour élire le lauréat.

Parrain du Prix et spécialiste littéraire d'Europe 1, Nicolas Carreau participera à la médiatisation des ouvrages au sein des émissions culturelles de l'antenne et dans son écosystème numérique. Point d'orgue de l'événement, la cérémonie officielle révélera le lauréat le 14 juin au studio Canal Factory à Boulogne-Billancourt.