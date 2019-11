Lancement de Radio Territoria, "la webradio au service des territoires"

Radio Territoria, accessible en ligne et sur application mobile, est la sixième radio digitale éditée par le groupe Webradios Éditions. Le groupe renforce ainsi l’offre de sa plateforme de webradios thématiques à la demande destinées à des communautés affinitaires. "La présence du premier plateau Radio Territoria à l’édition 2019 du Salon des Maires et des Collectivités Locales marque le lancement officiel de notre nouvelle webradio" a souligne Olivier Lucas, et "les acteurs territoriaux nous feront l’honneur, tout au long de l’événement, d’être à nos côtés lors d’interviews et de tables rondes autour des préoccupations de nos entreprises et concitoyens", a précise Sylvain Lévy-Valensi, tous deux dirigeants du groupe Webradios Éditions.