Lancement de La Radio du Père Noël

Cette radio temporaire est donc de retour pour accompagner les auditeurs durant ces fêtes de fin d'année. La Radio du Père Noël émet depuis 107.9 à Marene-la-Vallée. Bien entendu, ami des nouvelles technologies, le Père Noël a tout fait pour qu’on puisse, aussi, écouter sa radio, partout et tout le temps, grâce aux applis gratuites sur Android et Apple ainsi que sur les enceintes connectées.

Dans cette grande hotte musicale, les auditeurs retrouveront des jeux, des cadeaux, les contes de Mamidoux tous les soirs dès 20h, Génération Loustic en semaine de 16h à 20h avec Guillaume et Agnès Mignonac, un réveil "bon boulon et bonne huile" tous les matins avec la Marmotte, Bobo le petit robot, Jazz à Christmas ou encore La boum du Père Noël.



Comme chaque année, le Père Noël attends les messages des jeunes auditeurs sur son répondeur au 01 76 21 18 10.