Lagardère entre en négociations exclusives avec Czech Media Invest

Le groupe Lagardère entre en négociations exclusives avec Czech Media Invest en vue de la vente de ses titres de presse en France, à savoir Elle et ses déclinaisons, y compris les sites Internet de Elle en France, Version Femina, Art & Décoration, Télé 7 Jours et ses déclinaisons, France Dimanche, Ici Paris et Public.