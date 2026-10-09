Lagardère Publicité News simplifie l’achat de campagnes radio et audio digital

Régie publicitaire du groupe Lagardère Radio / Lagardère News, Lagardère Publicité News entend avec Ma Pub by LPN simplifier l’accès à ses offres publicitaires. La plateforme permet aux PME et ETI, qu’il s’agisse d’annonceurs nationaux ou locaux, de sélectionner un dispositif en fonction de leur budget et de leurs objectifs de communication, notamment pour développer leur notoriété ou générer du trafic. Les utilisateurs peuvent accéder aux médias commercialisés par la régie et disposer de solutions de ciblage data pour l’audio digital. L’achat de la campagne peut ensuite être réalisé en autonomie en quelques clics. Le règlement s’effectue par carte bancaire ou par virement.

Lagardère Publicité News présente le parcours comme une expérience simple, transparente et sécurisée. La plateforme couvre la publicité radio et l’audio digital, en complément des offres presse également proposées par la régie.