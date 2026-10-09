Lagardère Publicité News simplifie l’achat de campagnes radio et audio digital

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Régie publicitaire du groupe Lagardère Radio / Lagardère News, Lagardère Publicité News entend avec Ma Pub by LPN simplifier l’accès à ses offres publicitaires. La plateforme permet aux PME et ETI, qu’il s’agisse d’annonceurs nationaux ou locaux, de sélectionner un dispositif en fonction de leur budget et de leurs objectifs de communication, notamment pour développer leur notoriété ou générer du trafic. Les utilisateurs peuvent accéder aux médias commercialisés par la régie et disposer de solutions de ciblage data pour l’audio digital. L’achat de la campagne peut ensuite être réalisé en autonomie en quelques clics. Le règlement s’effectue par carte bancaire ou par virement.
Lagardère Publicité News présente le parcours comme une expérience simple, transparente et sécurisée. La plateforme couvre la publicité radio et l’audio digital, en complément des offres presse également proposées par la régie.
Lagardère Publicité News présente le parcours comme une expérience simple, transparente et sécurisée. La plateforme couvre la publicité radio et l’audio digital, en complément des offres presse également proposées par la régie.
De nouvelles offres et fonctionnalités prévues
Ma Pub by LPN doit évoluer au fil des mois avec l’intégration de nouvelles offres et fonctionnalités destinées à répondre aux besoins des annonceurs et aux évolutions du marché. Franck Godin, président de Lagardère Publicité News, explique la démarche retenue pour cette première plateforme de vente en ligne de la régie : "Nous avons voulu repenser l’achat de notre publicité radio, audio et presse comme un service simple et accessible, sans renoncer à l’exigence et à la performance. Cette plateforme incarne notre volonté d’innover au service des annonceurs, en leur offrant plus de transparence, plus d’autonomie et plus d’efficacité."
Le dispositif (accessible ICI) associe ainsi l’achat autonome des campagnes aux offres radio de la régie et aux possibilités de ciblage data proposées pour l’audio digital.
Le dispositif (accessible ICI) associe ainsi l’achat autonome des campagnes aux offres radio de la régie et aux possibilités de ciblage data proposées pour l’audio digital.