La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 9 Octobre 2026 - 12:50

Lagardère Publicité News simplifie l’achat de campagnes radio et audio digital


Notez


Lagardère Publicité News lance Ma Pub by LPN, sa première plateforme de vente en ligne consacrée à l’achat de publicité radio, audio digital et presse. Accessible depuis le site de la régie, elle s’adresse aux PME et ETI, annonceurs nationaux comme locaux, avec notamment des solutions de ciblage data pour les campagnes en audio digital.



Vous aimerez aussi
Régie publicitaire du groupe Lagardère Radio / Lagardère News, Lagardère Publicité News entend avec Ma Pub by LPN simplifier l’accès à ses offres publicitaires. La plateforme permet aux PME et ETI, qu’il s’agisse d’annonceurs nationaux ou locaux, de sélectionner un dispositif en fonction de leur budget et de leurs objectifs de communication, notamment pour développer leur notoriété ou générer du trafic. Les utilisateurs peuvent accéder aux médias commercialisés par la régie et disposer de solutions de ciblage data pour l’audio digital. L’achat de la campagne peut ensuite être réalisé en autonomie en quelques clics. Le règlement s’effectue par carte bancaire ou par virement.
Lagardère Publicité News présente le parcours comme une expérience simple, transparente et sécurisée. La plateforme couvre la publicité radio et l’audio digital, en complément des offres presse également proposées par la régie.

De nouvelles offres et fonctionnalités prévues

Ma Pub by LPN doit évoluer au fil des mois avec l’intégration de nouvelles offres et fonctionnalités destinées à répondre aux besoins des annonceurs et aux évolutions du marché. Franck Godin, président de Lagardère Publicité News, explique la démarche retenue pour cette première plateforme de vente en ligne de la régie : "Nous avons voulu repenser l’achat de notre publicité radio, audio et presse comme un service simple et accessible, sans renoncer à l’exigence et à la performance. Cette plateforme incarne notre volonté d’innover au service des annonceurs, en leur offrant plus de transparence, plus d’autonomie et plus d’efficacité."
Le dispositif (accessible ICI) associe ainsi l’achat autonome des campagnes aux offres radio de la régie et aux possibilités de ciblage data proposées pour l’audio digital.

Tags : audio digital, publicité, régie publicitaire, spot radio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication