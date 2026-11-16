En Irlande, les recettes publicitaires de la radio progressent de 4.3% €

Entre janvier et septembre 2026, les spots représentent 74.1% des recettes publicitaires des radios irlandaises, devant les contenus de marque (19.7%) et l'audio digital (6.1%). Ce dernier progresse de 28.1% sur un an, contre +4.7% pour les contenus de marque et -1.0% pour les spots. Source : Radiocentre Ireland
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