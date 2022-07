Lagardère Publicité News choisit la Data Management Platform

"Valoriser notre patrimoine de données, notamment, à travers une qualification toujours plus fine de nos audiences est devenu un impératif alors que les cookies-tiers disparaissent progressivement, que les consommateurs sont de plus en plus concernés par le traitement de leurs données personnelles et que la réglementation se renforce. Notre partenariat avec 1plusX nous permet de mieux appréhender ces problématiques et d’innover en développant des services et produits pour répondre aux mieux à la demande de nos internautes et annonceurs" a souligné Laurent Dauron, directeur des opérations numériques de Lagardère Publicité News.



Chaque mois, Europe 1, Paris Match et Le Journal Du Dimanche attirent 10 millions d’internautes aux profils majoritairement qualifiés, entreprenants, urbains sur ses plateformes digitales.