Lagardère Publicité News accompagne la Matmut

Analysés et décryptés depuis juin au cœur des carrefours d’audience de la grille d’Europe 1, les résultats de l'étude sont également dévoilés par une série de vidéos sociales et de formats longs en radio, crées autour de témoignages. Par son expertise et sa puissance, Le JDD renforce le dispositif avec des formats natifs en print et en digital. Le 9 septembre, le groupe Matmut a dévoilé sa Raison d’Être via une Social Room retransmise en direct sur les réseaux sociaux de l'antenne et du journal, ainsi qu'en habillage sur la home page d'Europe 1.fr. Un ensemble de contenus hébergés tout au long de l'opération au sein d'un espace dédié Matmut sur Europe1.fr et médiatisés par un important dispositif en radio, digital et social.