La webradio AuraOne veut être connectée avec sa région

J’ai utilisé mes moyens personnels financiers pour la création, le lancement et la gestion de la webradio. Nous avons choisi Wordpress pour concevoir le site web et OVH pour l’hébergement du site. Le site internet est accessible directement via l’adresse auraone.fr. Notre partenaire est la société Pictiweb pour le développement et le graphisme. Tous nos titres sont hébergés via le groupe Aktif.AuraOne permettra aux habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes de mieux connaître les activités culturelles et artistiques de leur région. Elle leur offrira un autre regard, plein d’humour sur des sujets comme la psychologie et la santé ou la rubrique "soyons solidaires". Elle les informera également sur les sorties près de chez eux, les escapades gourmandes et proposera des bons plans. Grâce à des thématiques inédites, traitées sous un angle original, avec un contenu précis pour informer et orienter les auditeurs.Notre équipe est composée de bénévoles. Nous recherchons chroniqueurs et rédacteurs de plus de 18 ans, avec ou sans expérience radiophonique ou journalistique.