La semaine sainte en direct de Taizé avec RCF

Du 18 au 21 avril, RCF fera donc vivre le Triduum Pascal depuis la communauté de Taizé. Thierry Lyonnet, qui co-animera cette semaine sainte aux côtés de Véronique Alzieu et d’Anne Kerléo. Tous les offices seront commentés par le père Sébastien Antoni, assomptionniste, journaliste au groupe Bayard. À noter que tout au long du Carême, et jusqu'à Pâques, RCF et les frères de Taizé offriront chaque jour une vidéo d’une minute sur la foi chrétienne. " 1 minute de joie " sous la forme d'une série de vidéos à retrouver sur Facebook et Youtube.