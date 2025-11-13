La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 13 Novembre 2025 - 08:00

La rentrée radio livre son verdict avec la première EAR de la saison


Notez


La Lettre Pro de la Radio dévoile ce matin les résultats de la première EAR National 2025-2026 publiée ce jeudi matin par Médiamétrie. Ces audiences, fondées sur les mois de septembre et octobre, offrent la première photographie d’écoute de la saison. Un moment clé pour les radios, entre confirmation, ajustement et nouveaux équilibres.


France Inter domine les généralistes (11.9% d’audience cumulée) devant RTL (8.9%) et RMC (5%). Côté musicales, NRJ (6.7%) Nostalgie (5.9%) et Skyrock (5.3%) mènent la danse selon Médiamétrie.
France Inter domine les généralistes (11.9% d’audience cumulée) devant RTL (8.9%) et RMC (5%). Côté musicales, NRJ (6.7%) Nostalgie (5.9%) et Skyrock (5.3%) mènent la danse selon Médiamétrie.

Vous aimerez aussi
Médiamétrie a publié la première EAR National de la saison 2025-2026, livrant les chiffres d’audience des mois de septembre et octobre. La Lettre Pro de la Radio en dévoile les résultats, qui marquent comme chaque année le véritable lancement de la saison radiophonique. Cette première vague donne le ton : les stations découvrent si leurs choix éditoriaux de rentrée ont porté leurs fruits ou s’il faut revoir la copie avant la trêve hivernale. Réalisée sur la base de plus de 100 000 interviews effectuées sur dix mois, week-ends et jours fériés compris, l’étude demeure la référence absolue pour analyser l’écoute quotidienne de la radio en France. Elle permet de mesurer la vitalité du média dans toutes ses composantes (généralistes, musicales, locales ou thématiques) et d’identifier les évolutions d’audience à l’échelle nationale.

Dans une semaine, le 20 novembre à 09h, viendra le tour de l’EAR Île-de-France, autre rendez-vous majeur attendu par les professionnels du secteur de la radio parisienne et francilienne.

Tous les résultats

Médiamétrie - EAR > National - Septembre-Octobre 2025 - Ensemble 13 ans et plus - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
Médiamétrie - EAR > National - Septembre-Octobre 2025 - Ensemble 13 ans et plus - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

Médiamétrie - EAR > National - Septembre-Octobre 2025 - Ensemble 13 ans et plus - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
Médiamétrie - EAR > National - Septembre-Octobre 2025 - Ensemble 13 ans et plus - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

Tags : audience, EAR National, France Inter, Médiamétrie, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 13 Novembre 2025 - 10:30 La radio a perdu 6.5 millions d’auditeurs quotidiens en 10 ans €

Jeudi 13 Novembre 2025 - 09:20 Les Indés Radios rassemblent 6 744 000 auditeurs quotidiens

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication