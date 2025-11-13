La rentrée radio livre son verdict avec la première EAR de la saison

Médiamétrie a publié la première EAR National de la saison 2025-2026, livrant les chiffres d’audience des mois de septembre et octobre. La Lettre Pro de la Radio en dévoile les résultats, qui marquent comme chaque année le véritable lancement de la saison radiophonique. Cette première vague donne le ton : les stations découvrent si leurs choix éditoriaux de rentrée ont porté leurs fruits ou s’il faut revoir la copie avant la trêve hivernale. Réalisée sur la base de plus de 100 000 interviews effectuées sur dix mois, week-ends et jours fériés compris, l’étude demeure la référence absolue pour analyser l’écoute quotidienne de la radio en France. Elle permet de mesurer la vitalité du média dans toutes ses composantes (généralistes, musicales, locales ou thématiques) et d’identifier les évolutions d’audience à l’échelle nationale.