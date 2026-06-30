La radio reste un acteur incontournable de l'écoute musicale en France

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La radio continue d'occuper une place majeure dans la consommation musicale en France. Selon les données de Médiamétrie, en moyenne 46 millions de Français écoutent chaque mois des programmes musicaux à la radio. Cela représente 80.5% des personnes âgées de 13 ans et plus, confirmant la capacité de la radio à proposer une offre musicale accessible à un très large public.
L'écoute des programmes musicaux à la radio s'inscrit dans des usages réguliers et accompagne les auditeurs tout au long de la journée. Les déplacements constituent un moment privilégié puisque la moitié du volume d'écoute des programmes musicaux est réalisée en voiture. Ce contexte d'écoute illustre le rôle que conserve la radio dans les mobilités quotidiennes.
La musique diffusée à la radio rassemble l'ensemble des générations. Les 35-49 ans constituent la tranche d'âge la plus engagée avec une couverture mensuelle moyenne de 85.9%.
Radio et audio digital : une complémentarité qui se renforce
Dans un environnement où les usages audio se diversifient, la radio s'appuie également sur les applications, les webradios et le replay pour prolonger l'expérience d'écoute. Cette complémentarité avec les accès numériques accompagne l'évolution des habitudes de consommation sans remettre en cause le poids de la radio dans l'univers musical.
Les données de Médiamétrie montrent ainsi que, sur une journée moyenne, 39% du volume total de musique écoutée correspond à de la musique diffusée à la radio. Aujourd'hui, sur l'ensemble de l'audio écouté au cours d'une journée moyenne, la radio représente autant de volume d'écoute musicale que le streaming audio.