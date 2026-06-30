La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 30 Juin 2026 - 06:00

La radio reste un acteur incontournable de l'écoute musicale en France


Notez


La radio conserve une place centrale dans les usages musicaux des Français. En moyenne, 46 millions de personnes, soit 80.5% des 13 ans et plus, écoutent chaque mois des programmes musicaux à la radio. Une pratique qui s'inscrit dans le quotidien, notamment en voiture, tout en s'appuyant sur les nouveaux modes d'accès numériques. Les données de Médiamétrie confirment également la complémentarité entre la radio et l'audio digital.


La radio reste un acteur incontournable de l'écoute musicale en France

Vous aimerez aussi

La radio continue d'occuper une place majeure dans la consommation musicale en France. Selon les données de Médiamétrie, en moyenne 46 millions de Français écoutent chaque mois des programmes musicaux à la radio. Cela représente 80.5% des personnes âgées de 13 ans et plus, confirmant la capacité de la radio à proposer une offre musicale accessible à un très large public.
L'écoute des programmes musicaux à la radio s'inscrit dans des usages réguliers et accompagne les auditeurs tout au long de la journée. Les déplacements constituent un moment privilégié puisque la moitié du volume d'écoute des programmes musicaux est réalisée en voiture. Ce contexte d'écoute illustre le rôle que conserve la radio dans les mobilités quotidiennes.
La musique diffusée à la radio rassemble l'ensemble des générations. Les 35-49 ans constituent la tranche d'âge la plus engagée avec une couverture mensuelle moyenne de 85.9%.


Plus largement, la consommation des programmes musicaux demeure particulièrement élevée auprès des 13-64 ans, avec plus de 80% de couverture mensuelle en moyenne.
La radio reste un acteur incontournable de l'écoute musicale en France

Radio et audio digital : une complémentarité qui se renforce

Dans un environnement où les usages audio se diversifient, la radio s'appuie également sur les applications, les webradios et le replay pour prolonger l'expérience d'écoute. Cette complémentarité avec les accès numériques accompagne l'évolution des habitudes de consommation sans remettre en cause le poids de la radio dans l'univers musical.
Les données de Médiamétrie montrent ainsi que, sur une journée moyenne, 39% du volume total de musique écoutée correspond à de la musique diffusée à la radio. Aujourd'hui, sur l'ensemble de l'audio écouté au cours d'une journée moyenne, la radio représente autant de volume d'écoute musicale que le streaming audio.

La radio reste un acteur incontournable de l'écoute musicale en France



Tags : audience, Médiamétrie, mobilité, musique



Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Dimanche 21 Juin 2026 - 08:20 L’Agence FG mobilisée pour la Fête de la Musique à l’Élysée

Vendredi 19 Juin 2026 - 08:45 Kiss FM multiplie les événements avec deux concerts gratuits

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication