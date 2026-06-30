La radio reste un acteur incontournable de l'écoute musicale en France

La radio continue d'occuper une place majeure dans la consommation musicale en France. Selon les données de Médiamétrie, en moyenne 46 millions de Français écoutent chaque mois des programmes musicaux à la radio. Cela représente 80.5% des personnes âgées de 13 ans et plus, confirmant la capacité de la radio à proposer une offre musicale accessible à un très large public.

L'écoute des programmes musicaux à la radio s'inscrit dans des usages réguliers et accompagne les auditeurs tout au long de la journée. Les déplacements constituent un moment privilégié puisque la moitié du volume d'écoute des programmes musicaux est réalisée en voiture. Ce contexte d'écoute illustre le rôle que conserve la radio dans les mobilités quotidiennes.

La musique diffusée à la radio rassemble l'ensemble des générations. Les 35-49 ans constituent la tranche d'âge la plus engagée avec une couverture mensuelle moyenne de 85.9%.

