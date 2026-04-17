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Vendredi 17 Avril 2026 - 08:40

La radio publique espagnole mise sur le podcast scolaire


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RNE a lancé la 6e édition du concours de podcast scolaire, organisée avec Elocuencias, dont la période de participation s’étend jusqu'au 17 de avril. Initiée en 2021, cette opération vise à rapprocher la radio des jeunes publics à travers la production de contenus audio, dans un format structuré et encadré.



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Ce concours de podcast scolaire a comme objectif de rapprocher la radio des plus jeunes et de stimuler leur créativité. Il a été récompenséepar un Prix Ondas comme meilleure idée radiophonique et s’adresse aux écoles et aux établissements secondaires de toute l’Espagne. Il est organisé en quatre catégories : la première catégorie concerne les élèves de 1re, 2e et 3e année de primaire ; la deuxième catégorie les élèves de 4e, 5e et 6e année de primaire ; la troisième catégorie les élèves de 1re, 2e et 3e année de l’ESO ; et la quatrième catégorie les élèves de 4e année de l’ESO ainsi que de 1re et 2e année de baccalauréat et de formation professionnelle.
Les participants doivent réaliser en équipe un podcast, s’inscrivant dans les standards actuels des formats audio courts.

Le podcast comme outil de création et d’apprentissage

À travers ce dispositif, RTVE, dans le cadre de sa mission de service public, met en avant le talent des jeunes, l’innovation technologique et la créativité afin d’améliorer les contenus et l’information proposés. Le podcast est présenté comme un format en constante croissance, couvrant des approches variées telles que l’information, le divertissement ou l’apprentissage. Il constitue un outil éducatif dont la création est facilitée par les technologies actuelles, renforçant son intégration dans les pratiques pédagogiques.
Les prix comprennent un trophée, un an d’accès gratuit à la plateforme Elocuencias, ainsi qu’une invitation à un gala ou à une émission de radio diffusée sur RNE. Cette édition introduit également une masterclass radio animée par un professionnel de RNE, ainsi qu’une visite des studios du centre territorial de la province des établissements lauréats. Par ailleurs, le jury est composé d’une large représentation de professionnels de RNE et du secteur éducatif à l’échelle nationale.


Tags : EMI, Espagne, jeune public, RNE



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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