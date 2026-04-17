La radio publique espagnole mise sur le podcast scolaire

À travers ce dispositif, RTVE, dans le cadre de sa mission de service public, met en avant le talent des jeunes, l’innovation technologique et la créativité afin d’améliorer les contenus et l’information proposés. Le podcast est présenté comme un format en constante croissance, couvrant des approches variées telles que l’information, le divertissement ou l’apprentissage. Il constitue un outil éducatif dont la création est facilitée par les technologies actuelles, renforçant son intégration dans les pratiques pédagogiques.

Les prix comprennent un trophée, un an d’accès gratuit à la plateforme Elocuencias, ainsi qu’une invitation à un gala ou à une émission de radio diffusée sur RNE. Cette édition introduit également une masterclass radio animée par un professionnel de RNE, ainsi qu’une visite des studios du centre territorial de la province des établissements lauréats. Par ailleurs, le jury est composé d’une large représentation de professionnels de RNE et du secteur éducatif à l’échelle nationale.

