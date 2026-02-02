La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 2 Février 2026 - 17:10

La radio européenne à l’épreuve de l’IA, de la confiance et de la voiture connectée


Notez


À l’occasion de la Journée mondiale de la radio 2026 portée par UNESCO, AI × Radio Europe réunira le 12 février 2026 à Bruxelles l’ensemble des acteurs clés de la radio et de l’audio européens autour d’un enjeu stratégique majeur : comment préserver la confiance, la visibilité et la valeur de la radio à l’ère de l’intelligence artificielle et des environnements connectés.



Vous aimerez aussi
À l’heure où l’intelligence artificielle transforme en profondeur la production, la distribution et la recommandation des contenus audio, la radio se trouve à un moment clé, au croisement de l’innovation technologique et de la régulation des plateformes. Désinformation, deepfakes audio, découvrabilité algorithmique, accès aux tableaux de bord automobiles, sécurité et alertes d’urgence : ces enjeux posent une question centrale pour l’Europe, comment garantir la place des médias de confiance dans des environnements pilotés par l’IA.
Dans ce contexte, AI × Radio Europe propose un changement de perspective : reconnaître la radio non plus seulement comme un flux diffusé, mais comme un média de confiance devant être identifié, valorisé.

Un média rendu visible par les plateformes et systèmes d’IA, dans tous les environnements de distribution  y compris connectés. Un enjeu au cœur des débats réglementaires européens, et notamment du Digital Networks Act (DNA).
La radio européenne à l’épreuve de l’IA, de la confiance et de la voiture connectée

Ouverture institutionnelle et focus stratégique sur le Digital Networks Act

Les interventions d’ouverture d’AI × Radio Europe seront assurées par Lodovico Folin-Calabi, représentant de l’UNESCO auprès de l’Union européenne, et Jean-Paul Philippot, Administrateur général de la RTBF. Elles poseront le cadre politique et éditorial de la Journée mondiale de la radio 2026 : confiance, valeur publique, intelligence artificielle et souveraineté européenne des médias.
Point central de l’événement, un Policy Briefing de haut niveau sera consacré au Digital Networks Act (DNA) et à ses implications concrètes pour la radio européenne, en particulier dans les environnements connectés et la voiture : accès aux tableaux de bord, découvrabilité des services radio, complémentarité FM/DAB+/IP, sécurité et alertes d’urgence, relations avec les plateformes.
Ce temps fort réunira notamment des représentants de la European Broadcasting Union (EBU),, l’Association of European Radios (AER), EGTA, le European Media Board, ainsi que la European Commission, avec la DG CONNECT. Ce briefing positionne AI × Radio Europe comme un rendez-vous structurant du dialogue entre radios, institutions et régulateurs, à un moment clé pour l’avenir de l’audio européen.

Un format ON et OFF pensé pour l’action

AI × Radio Europe articule deux dynamiques complémentaires. D'abord "ON – Conférence & Policy Forum" (14h30–16h30) sous la forme d'une ouverture UNESCO × UE, keynote, focus réglementaire (DNA), table ronde de haut niveau et session Innovation Spotlight autour de cas concrets de radios européennes. L’organisation étudie par ailleurs une solution de diffusion en ligne, afin de proposer un format hybride et d’élargir l’accès aux contenus au-delà de la présence sur site.
Ensuite, "OFF – Demo & Media Zones" (13h30–18h) avec des démonstrations, podcasts, interviews, capsules vidéo et échanges directs mettront en lumière les usages concrets de l’IA appliquée à la radio, les enjeux de métadonnées, de diffusion hybride (FM/DAB+/IP) et de voiture connectée.
Ces espaces accueilleront notamment la participation de RCS, Xperi, Hindenburg et WorldDAB, avec le soutien de partenaires médias et éditoriaux tels que South 180, RedTech, La Lettre Pro ed la Radio, le podcast "AI and the Media World" du Future Media Hubs, ainsi que MaRadio.be.

Un rendez-vous stratégique pour les radios

AI × Radio Europe s’impose comme un moment clé pour les professionnels engagés dans l’évolution du média radio. L’événement cible en priorité les dirigeants et décideurs du secteur, les équipes en charge des contenus, de l’innovation et de la distribution, ainsi que les responsables institutionnels impliqués dans la régulation ou la politique publique. Les rédactions spécialisées couvrant l’univers radio et audio y trouveront également un espace d’échange et d’observation sur les mutations en cours.
La participation est gratuite mais nécessite une inscription préalable. Le rendez-vous est fixé au 12 février 2026 à Bruxelles, au sein du Residence Palace. Le programme détaillé et le formulaire d’inscription sont accessibles en ligne via le site officiel, ICI


Tags : Bruxelles, découvrabilité, IA, Intelligence Artificielle, MAIN Conference



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication