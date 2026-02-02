La radio européenne à l’épreuve de l’IA, de la confiance et de la voiture connectée

-
Dans ce contexte, AI × Radio Europe propose un changement de perspective : reconnaître la radio non plus seulement comme un flux diffusé, mais comme un média de confiance devant être identifié, valorisé.
Ouverture institutionnelle et focus stratégique sur le Digital Networks Act
Point central de l’événement, un Policy Briefing de haut niveau sera consacré au Digital Networks Act (DNA) et à ses implications concrètes pour la radio européenne, en particulier dans les environnements connectés et la voiture : accès aux tableaux de bord, découvrabilité des services radio, complémentarité FM/DAB+/IP, sécurité et alertes d’urgence, relations avec les plateformes.
Ce temps fort réunira notamment des représentants de la European Broadcasting Union (EBU),, l’Association of European Radios (AER), EGTA, le European Media Board, ainsi que la European Commission, avec la DG CONNECT. Ce briefing positionne AI × Radio Europe comme un rendez-vous structurant du dialogue entre radios, institutions et régulateurs, à un moment clé pour l’avenir de l’audio européen.
Un format ON et OFF pensé pour l’action
Ensuite, "OFF – Demo & Media Zones" (13h30–18h) avec des démonstrations, podcasts, interviews, capsules vidéo et échanges directs mettront en lumière les usages concrets de l’IA appliquée à la radio, les enjeux de métadonnées, de diffusion hybride (FM/DAB+/IP) et de voiture connectée.
Ces espaces accueilleront notamment la participation de RCS, Xperi, Hindenburg et WorldDAB, avec le soutien de partenaires médias et éditoriaux tels que South 180, RedTech, La Lettre Pro ed la Radio, le podcast "AI and the Media World" du Future Media Hubs, ainsi que MaRadio.be.
Un rendez-vous stratégique pour les radios
AI × Radio Europe s’impose comme un moment clé pour les professionnels engagés dans l’évolution du média radio. L’événement cible en priorité les dirigeants et décideurs du secteur, les équipes en charge des contenus, de l’innovation et de la distribution, ainsi que les responsables institutionnels impliqués dans la régulation ou la politique publique. Les rédactions spécialisées couvrant l’univers radio et audio y trouveront également un espace d’échange et d’observation sur les mutations en cours.
La participation est gratuite mais nécessite une inscription préalable. Le rendez-vous est fixé au 12 février 2026 à Bruxelles, au sein du Residence Palace. Le programme détaillé et le formulaire d’inscription sont accessibles en ligne via le site officiel, ICI.