La radio européenne à l’épreuve de l’IA, de la confiance et de la voiture connectée

Les interventions d’ouverture d’AI × Radio Europe seront assurées par Lodovico Folin-Calabi, représentant de l’UNESCO auprès de l’Union européenne, et Jean-Paul Philippot, Administrateur général de la RTBF. Elles poseront le cadre politique et éditorial de la Journée mondiale de la radio 2026 : confiance, valeur publique, intelligence artificielle et souveraineté européenne des médias.

Point central de l’événement, un Policy Briefing de haut niveau sera consacré au Digital Networks Act (DNA) et à ses implications concrètes pour la radio européenne, en particulier dans les environnements connectés et la voiture : accès aux tableaux de bord, découvrabilité des services radio, complémentarité FM/DAB+/IP, sécurité et alertes d’urgence, relations avec les plateformes.

Ce temps fort réunira notamment des représentants de la European Broadcasting Union (EBU),, l’Association of European Radios (AER), EGTA, le European Media Board, ainsi que la European Commission, avec la DG CONNECT. Ce briefing positionne AI × Radio Europe comme un rendez-vous structurant du dialogue entre radios, institutions et régulateurs, à un moment clé pour l’avenir de l’audio européen.