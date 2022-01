Envoyer à un ami Version imprimable Partager

La radio est un média puissant !







Leader de la donnée et experte des médias, Médiamétrie s’engage chaque jour à fournir à ses clients une mesure d’audience de la radio de référence, commune et souveraine. L’occasion pour Emmanuelle Le Goff, directrice Radio & Audio chez Médiamétrie, de rappeler la place particulière qu’occupe ce média dans notre quotidien.







LLPR - Qu’est-ce qui caractérise la radio en 2022 ?

Emmanuelle Le Goff - Sans conteste, ce qui caractérise la radio en 2022, c’est la puissance du média. La radio réunit chaque jour 40 millions d’auditeurs, soit près des trois quarts de la population, pour une durée d’écoute quotidienne de 2h44. On note également que le public de la radio est fidèle et assidu, en particulier en semaine, avec un prime à 8h du matin qui rassemble chaque jour près de 13 millions d’auditeurs. Et qu’on ne dise pas que la radio ne séduit qu’un public âgé : plus de la moitié des 13-24 ans et les deux tiers des 25-34 ans écoutent la radio chaque jour !

C’est aussi un média omniprésent, avec des contenus qui se sont diversifiés et des modes d’accès démultipliés par le digital. Aujourd’hui, près de 8,5 millions d’auditeurs écoutent chaque jour la radio sur un support numérique, en particulier sur un smartphone – 5 millions d’auditeurs – et l’écoute des podcasts radio bat des records : près d‘un tiers des internautes (31,3%) en écoutent chaque mois et près de 180 millions de podcasts français sont écoutés ou téléchargés dans le monde. « La radio réunit chaque jour 40 millions d’auditeurs, soit près des trois quarts de la population française. » Emmanuelle Le Goff Sans conteste, ce qui caractérise la radio en 2022, c’est la puissance du média. La radio réunit chaque jour 40 millions d’auditeurs, soit près des trois quarts de la population, pour une durée d’écoute quotidienne de 2h44. On note également que le public de la radio est fidèle et assidu, en particulier en semaine, avec un prime à 8h du matin qui rassemble chaque jour près de 13 millions d’auditeurs. Et qu’on ne dise pas que la radio ne séduit qu’un public âgé : plus de la moitié des 13-24 ans et les deux tiers des 25-34 ans écoutent la radio chaque jour !C’est aussi un média omniprésent, avec des contenus qui se sont diversifiés et des modes d’accès démultipliés par le digital. Aujourd’hui, près de 8,5 millions d’auditeurs écoutent chaque jour la radio sur un support numérique, en particulier sur un smartphone – 5 millions d’auditeurs – et l’écoute des podcasts radio bat des records : près d‘un tiers des internautes (31,3%) en écoutent chaque mois et près de 180 millions de podcasts français sont écoutés ou téléchargés dans le monde.

LLPR - Pourquoi les Français aiment-ils la radio ?

ELG - La radio est un média pluriel, qui répond aux attentes des auditeurs grâce à une formidable diversité de stations. Au-delà de cette diversité, lorsque l’on demande aux Français pourquoi ils aiment la radio, les raisons citées sont multiples : "le direct et l’interaction avec les autres auditeurs, auditrices" ou encore "la convivialité, l’atmosphère incarnée par la station". La première motivation d’écoute de la radio est la musique. Chaque jour, plus de 3 Français sur 4 écoutent de la musique et c’est d’abord la radio qu’ils choisissent pour en écouter, parce que la musique à la radio, c’est "se laisser guider", retrouver le plaisir "de la découverte et du hasard" et bien sûr, partager avec les autres auditeurs une même émotion au même moment. Les Français écoutent également la radio pour s’informer, car plus de 7 auditeurs sur 10 font confiance à ce média, qui permet d’écouter "de bonnes informations sans le poids des images".

Enfin, ils apprécient aussi les informations pratiques (circulation, météo…) proposées notamment par les stations locales.

LLPR - Les comportements d’écoute évoluent-ils ?

ELG - Les habitudes d’écoute de la radio sont bien ancrées dans le quotidien des Français. C’est le média des actifs et de la mobilité par excellence : la moitié de son volume d’écoute est habituellement réalisé hors du domicile, dont une large part en voiture. La période actuelle, marquée en particulier par le télétravail, impacte inévitablement l’écoute de la radio. Les comportements s’adaptent au rythme de la période : les moments d’écoute évoluent, les lieux également avec une progression de l’écoute à domicile et enfin les modes de consommation changent avec une hausse de l’écoute numérique de la radio.

Contact

Emmanuelle Le Goff

70 rue Rivay

92532 Levallois Cedex

Mail :

Web :



MédiamétrieEmmanuelle Le Goff70 rue Rivay92532 Levallois CedexMail : elegoff@mediametrie.fr Web : mediametrie.fr





Dans la même rubrique : < > Le CSA devient l’Arcom : ce qui change en 2022 Cauet lance Podcast Story Retourner à la rubrique - Le Mag sur le Web