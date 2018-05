La radio Pure (RTBF) organise le "Pure Beach Volley"

Bénédicte Deprez et Cédric-Jean Busine commencent à réviser leurs services, manchettes et smashs… Le dimanche 22 juillet de 10h à 18h, les co-animateurs de l’émission "Le Drive" affronteront 20 équipes lors d’un grand tournoi de Beach Volley. L’année dernière, 6 319 € avaient été récoltés au profit de CAP48 et de son projet "CAP sur le sport", finançant des équipes et du matériel pour favoriser la pratique physique sportive dans le processus de réadaptation des patients accidentés, et les accompagner vers une activité sportive adaptée. Un challenge solidaire donc, à ajouter au tournoi sportif : les joueurs intéressés sont invités à constituer leur équipe et à créer une page de collecte de dons pour valider leur inscription ( ICI ). Objectif : 400€ récoltés par équipe.