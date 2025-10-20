La radio Graffiti lance ses masterclass dédiées au podcast

Les contenus conduisent les participants du choix d’un sujet jusqu’à la mise en ligne de l’épisode, en passant par la prise de son et le montage. L’objectif est d’accompagner la création d’un podcast publiable, tout en consolidant les repères d’éducation aux médias et à l’information. Le déroulé prévoit une mise en contexte historique des médias – presse, radio, podcast – et une analyse du fonctionnement du format, suivies d’écoutes commentées. Les participants posent une note d’intention, formalisent une introduction, travaillent l’angle et la collecte de faits, puis passent à la captation, à l’enregistrement et à l’assemblage avant une écoute critique des productions. L’encadrement est assuré par un journaliste professionnel et un animateur-technicien de Graffiti, garantissant une approche à la fois éditoriale et technique.