Lundi 20 Octobre 2025 - 08:25

La radio Graffiti lance ses masterclass dédiées au podcast


Graffiti ouvre les inscriptions pour deux sessions de masterclass dédiées à l’éducation aux médias et au podcast, centrées sur l’écriture, l’enregistrement, le montage, l’hébergement et la diffusion. Les formations se tiendront les 30 et 31 octobre 2025 puis les 4 et 5 décembre 2025 à La Roche-sur-Yon, avec un encadrement par un journaliste et un animateur-technicien.



Les contenus conduisent les participants du choix d’un sujet jusqu’à la mise en ligne de l’épisode, en passant par la prise de son et le montage. L’objectif est d’accompagner la création d’un podcast publiable, tout en consolidant les repères d’éducation aux médias et à l’information. Le déroulé prévoit une mise en contexte historique des médias – presse, radio, podcast – et une analyse du fonctionnement du format, suivies d’écoutes commentées. Les participants posent une note d’intention, formalisent une introduction, travaillent l’angle et la collecte de faits, puis passent à la captation, à l’enregistrement et à l’assemblage avant une écoute critique des productions. L’encadrement est assuré par un journaliste professionnel et un animateur-technicien de Graffiti, garantissant une approche à la fois éditoriale et technique.

Publics visés et finalités professionnelles

Les sessions s’adressent en priorité aux salariés des secteurs socio-culturel, éducatif, santé, justice, ainsi qu’aux porteurs de projets souhaitant créer un podcast ou monter un atelier d’E.M.I. au sein de leur structure. Le dispositif vise des retombées opérationnelles : capacité à écrire un récit audio, à conduire une prise de son propre, à assembler une narration et à maîtriser l’écosystème (hébergement, diffusion, usages). Les échanges de fin de session permettent d’ouvrir l’atelier vers les projets concrets des participants.

Infos ICI et inscriptions

Tags : EMI, formation, Graffiti, podcast, podcasts



