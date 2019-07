La radio CLAZZ se lance à Nantes et à Saint-Nazaire

CLAZZ est la 4e radio du groupe SIPA Ouest France. Elle s’inscrit dans la digitalisation de nos médias aux côtés de Hit West, Radio Cristal et Océane FM (cette dernière bénéficie aussi de nouvelles fréquences en DAB+ à Nantes, Saint Nazaire et La-Roche-sur-Yon). Pour les équipes du pôle radios qui réunit chaque jour plus de 380 000 auditeurs passionnés, la création de CLAZZ marque une nouvelle preuve du dynamisme du groupe dans l’innovation et la conception de contenus à valeur ajoutée. Inutile de souligner que CLAZZ ambitionne un développement dans toute la France.