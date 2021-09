La radio CAP FM effectue sa première rentrée

CAP FM se veut une radio libre, indépendante et ouverte sur toutes les diversités d’opinion. "Donner la parole à tous, c’est l’enjeu majeur d’une antenne dédiée au développement du territoire et au bien-vivre de ses habitants et de ses visiteurs. Ainsi, tant par les invités de la station que par la libre antenne et la diversité de la programmation, CAP FM entend promouvoir le pluralisme qui fait la richesse de notre région" souligne un communiqué. CAP FM veut aussi se distinguer par une programmation d’au moins 40% d’artistes français dont la moitié de nouveaux talents. Chaque jour, de nouvelles cover et reprises magistrales permettent aussi de

découvrir des titres de légende avec une autre oreille artistique. Des émissions et chroniques musicales -telles que "Dans la tête d’Olivier"- permettent d’approfondir et redécouvrir sous un autre angle des titres et artistes qui marquent notre temps. Enfin, CAP FM soutient et promeut ses artistes locaux et régionaux et fait découvrir les talents de ses territoires.