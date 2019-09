La mutation réussie de Radio Turbulences

Au départ, il y avait l'envie de travailler le format "Easy Listening" trop souvent assimilé à la musique d'ascenseur. Et puis, Alain Pimoulle son créateur via la plateforme gratuite Radionomy a fait évoluer sa radio vers un univers musical plus généraliste. Si le slogan de la radio est toujours "La musique premium", le champs est beaucoup plus large.

"Ce sont les titres mythique des années 60 à nos jours, étrangers et français, disco et "californien", explique-t-il. "Évidemment, c’est moins formaté que beaucoup de radios, mais c’est le but, tout en gardant un programme plutôt mélodieux, varié et chaud".