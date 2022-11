La matinale de RFM Réunion lance les festivités de fin d'année

Chaque semaine, ce sont dix comédiens-clowns qui vont dans les services de pédiatrie du CHU de La Réunion (à Saint-Denis et à Saint-Pierre). Des clowns recrutés et formés par les équipes du Rire Médecin (qui a pour parrain Gérard Jugnot). Éclats de l'Île est conventionné par le CHU, soutenu par l’Agence Régionale de Santé, la Direction des Affaires Culturelles Océan Indien et compte de nombreux partenaires dont la Région, le Département de La Réunion, ainsi que la ville de Saint Denis.

Entre 6h et 9h30, des interviews concernant Éclats de l'Île seront diffusées. Rémy et Djam proposeront également un contenu spécial Noël, calendrier de l’avent, cultures locales et des conseils conso pour préparer les fêtes.