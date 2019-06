La matinale de NRJ s'installe à Saint-Tropez

Du 24 au 28 juin, l'équipe de l'émission "Manu dans le 6/9" sera à Saint-Tropez pour y animer, en direct et en public, la matinale de NRJ. La quotidienne sera produite depuis La Toison d’Or Resort dans la salle Alma-Beach. On peut compter sur les membres de l'équipe pour réserver aux auditeurs toutes sortes d'animations pour célébrer la fin de la saison 2018-2019.

Les auditeurs voulant assister et participer à la matinale peuvent s'inscrire sur le site web de NRJ.