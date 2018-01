La matinale NRJ s'installe à 1 650 mètres d'altitude

20 auditeurs ont gagné leur semaine de vacances avec l'équipe de "Manu dans le 6/9". Et, durant ces 5 jours, plus de 1 000 personnes pourront assister à l’émission en public. Chaque matin, de 6h00 à 9h30, Manu et les membres de la matinale de NRJ partageront leur quotidien dans la station et réaliseront durant la journée des photos, vidéos et des événements en direct à retrouver sur le site de l'émission, l'application dédiée, les réseaux sociaux ainsi que sur NRJ Play. Parapente, randonnées en raquettes, auto-tamponneuses sur glace, motoneige, sauts sur airbag géant, sessions live impromptues... La semaine s'annonce chargée.