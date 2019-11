La baisse des audiences d'Europe 1 impacte le C.A. de Lagardère Active

Le chiffre d’affaires de la branche au 30 septembre 2019 s’établit à 356 M€, soit – 43% en données consolidées (- 8.3 % en données comparables). L’écart entre les données consolidées et comparables s’explique par un effet de périmètre négatif (- 237 M€), principalement lié aux cessions dans le cadre du recentrage stratégique du Groupe, à savoir : cessions de l’essentiel des titres de presse magazine en France à la société Czech Media Invest (CMI), des radios à l’étranger, des activités digitales (dont la e-Santé), des chaînes de télévision au groupe M6 et de Mezzo au consortium Les Échos-Le Parisien et Canal +. Sur les neuf premiers mois de 2019, l’activité est en recul en raison des effets des baisses d’audience d’Europe 1, de la contraction des revenus de diffusion sur les titres de presse et d’un effet de comparaison défavorable pour Lagardère Studios.