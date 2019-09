La VRT et la RTBF organiseront la prochaine conférence internationale PBI

La Conférence PBI 2020 se concentrera sur la façon dont un média de service public peut se distinguer par un contenu inclusif et local. Des conférenciers nationaux et internationaux en charge des entreprises média seront présents. Ils partageront la scène avec divers conférenciers invités qui apporteront des messages provocateurs et stimulants. Le débat portera sur trois thèmes : public, contenu et technologie. PBI 2020 sera une plateforme pour de nouvelles collaborations dont l'objectif principal est de faire la différence en tant que média de service public.