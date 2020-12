La Toile Sur Écoute ouvre son catalogue aux podcasteurs

Le studio de narration audio La Toile Sur Écoute ouvre le bal en produisant le podcast Monsieur Zinzin, écrit et réalisé par Guy de Tonquédec, un jeune auteur, comédien et créateur de contenu. Dans ce podcast, Guy de Tonquédec nous raconte les plus grandes inventions de tous les temps en moins de 5 minutes sur un ton frais, léger et décalé. Deux épisodes par semaine sont diffusés sur la chaîne pour briller dans les dîners. C'est divertissant, instructif, et rafraîchissant. Monsieur Zinzin est disponible sur toutes les plateformes de podcast.Pénélope Bœuf a créé son studio de narration audio Toile Sur Écoute il y a deux ans et cumule près de 4 millions d'écoutes sur l'ensemble de ses chaînes.