La SACD double les espaces de création mis à disposition des auteurs

Avec des équipements LED et électriques neufs et aux dernières normes à faible coût environnemental, équipés de matériau naturels dont les parquets en bois massif, ces espaces répondent aux enjeux RSE de la SACD face à la crise économique et climatique et apportent un environnement de travail serein et éco-responsable. "La transformation du parking minéral dépourvu de toute biodiversité à l’avant du bâtiment en biotope pour l’environnement permet d’augmenter la diversité et la surface plantée et de rendre perméable la surface extérieure de manière naturelle pour la gestion des eaux. Engagée dans une démarche d’amélioration constante, la SACD mettra tout en œuvre pour réduire encore davantage son empreinte écologique durant les prochaines années".